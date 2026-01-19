Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Lukrative Wolters Kluwer-Anlage?
|
19.01.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren verloren
Am 19.01.2023 wurde das Wolters Kluwer-Papier via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 100,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wolters Kluwer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,940 Wolters Kluwer-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 87,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 871,17 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 19,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wolters Kluwer N.V.
|86,20
|-1,51%
