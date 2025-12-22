EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wolters Kluwer-Aktie Anlegern gebracht.

Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers betrug an diesem Tag 100,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,970 Wolters Kluwer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 892,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,75 Prozent verringert.

Der Marktwert von Wolters Kluwer betrug jüngst 20,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at