EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 113,45 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,881 Wolters Kluwer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 63,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55,95 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 44,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Wolters Kluwer einen Börsenwert von 14,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at