EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Wolters Kluwer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Wolters Kluwer-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die Wolters Kluwer-Aktie an diesem Tag 114,30 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,749 Wolters Kluwer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 504,11 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 03.07.2026 auf 57,62 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 49,59 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich jüngst auf 13,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at