EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Wolters Kluwer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Wolters Kluwer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,468 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 91,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,36 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,48 Prozent.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 14,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at