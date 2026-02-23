Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Anlage
|
23.02.2026 10:04:23
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren bedeutet
Wolters Kluwer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,468 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 91,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,36 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,48 Prozent.
Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 14,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
