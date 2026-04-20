Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Investition
|
20.04.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Wolters Kluwer-Aktie an diesem Tag bei 76,88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,073 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 279,40 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,21 Prozent verringert.
Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 16,11 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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