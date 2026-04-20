Wolters Kluwer Aktie

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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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Wolters Kluwer-Investition 20.04.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Wolters Kluwer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Wolters Kluwer-Aktie an diesem Tag bei 76,88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,073 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 279,40 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,21 Prozent verringert.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 16,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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