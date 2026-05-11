Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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Profitabler Wolters Kluwer-Einstieg? 11.05.2026 10:04:47

EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wolters Kluwer-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit dem Wolters Kluwer-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Wolters Kluwer-Anteile bei 110,85 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 90,212 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers auf 61,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 584,12 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 44,16 Prozent.

Wolters Kluwer war somit zuletzt am Markt 13,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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