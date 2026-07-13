Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Frühes Investment
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13.07.2026 10:04:05
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Wolters Kluwer-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 90,12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investierten, hätten nun 110,963 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers auf 60,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 713,27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 32,87 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Wolters Kluwer zuletzt 13,67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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