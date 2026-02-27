27.02.2026 06:31:29

Euro Yatirim Menkul Degerler hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Euro Yatirim Menkul Degerler äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,05 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Euro Yatirim Menkul Degerler 0,610 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Euro Yatirim Menkul Degerler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 143,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,9 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel waren -71,2 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 7,43 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,890 TRY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Euro Yatirim Menkul Degerler im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 343,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,01 Millionen TRY. Im Vorjahr waren 8,79 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

