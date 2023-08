Euro-Zone fährt im Juni größeren Leistungsbilanz-Überschuss ein

Berlin (Reuters) - Ein stärkerer Warenexport und weniger Importe haben der Euro-Zone im Juni einen größeren Leistungsbilanz-Überschuss beschert.

Er lag bei 35,8 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Im Mai war der Überschuss mit 7,9 Milliarden Euro wesentlich niedriger ausgefallen. Bei nicht-saisonbereinigter Berechnung ergab sich für Juni per saldo ein Plus von 36,8 Milliarden Euro, nach einem Leistungsbilanzdefizit von 12,5 Milliarden im Mai. In die Leistungsbilanz fließt der gesamte Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland ein, aber auch Entwicklungshilfe und Vermögenseinkommen.

