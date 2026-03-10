Eurobattery Minerals beginnt mit der Produktionsphase im Wolframprojekt San Juan – Die technischen Planung wurde mit sofortiger Wirkung aufgenommen



EQS-Media / 10.03.2026 / 08:20 CET/CEST



Stockholm, 10. März 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” und Börse Stuttgart: “EBM”; kurz: („Eurobattery Minerals” oder das „Unternehmen”) gibt heute die Beauftragung von Minepro Solutions, S.L. („Minepro”), einem auf Mineralverarbeitung spezialisierten Ingenieurbüro, mit der Leitung des gesamten endgültigen technischen Entwurfs und des metallurgischen Bestätigungsprogramms für die Wolframverarbeitungsanlage Tungsten San Juan in A Gudiña, Ourense, Spanien, bekannt. Diese Engineering-Arbeiten beginnen mit sofortiger Wirkung.



Ein strategischer Rohstoff in einer für Europa kritischen Zeit

Wolfram gilt als einer der strategisch sensibelsten kritischen Rohstoffe der Europäischen Union, wobei die globalen Lieferketten derzeit von einem einzigen Land dominiert werden. Das Wolframprojekt San Juan verfügt für einen seltenen, weit fortgeschrittenen europäischen Primärwolfram-Vorrat, und das Unternehmen ist bestrebt, diesen so schnell und verantwortungsbewusst wie möglich in Produktion zu bringen.

„Dies ist ein wichtiger Schritt vorwärts für unser Wolframprojekt in Galicien“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. „Die Entwicklung der Verarbeitungsinfrastruktur ist unerlässlich, um das Potenzial der Lagerstätte San Juan auszuschöpfen. Durch die Zusammenarbeit mit Minepro stellen wir sicher, dass die Anlage speziell auf die Eigenschaften des Erzes zugeschnitten ist und mit einer flexiblen Architektur gebaut wird, die die langfristige Entwicklung des Projekts unterstützt. Verantwortungsvoll produziertes Wolfram in Europa wird für die industrielle Widerstandsfähigkeit und technologische Wettbewerbsfähigkeit Europas zunehmend an Bedeutung gewinnen.“

Ein erstklassiger Engineering-Partner

Minepro verfügt über jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Planung von Mineralverarbeitungsanlagen sowie der metallurgischen Optimierung und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei vergleichbaren europäischen Projekten zurückblicken. Ihr Auftrag umfasst den gesamten technischen Umfang der Anlage – einschließlich der Bereiche Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Mess- und Regeltechnik – sowie die Definition und Überwachung eines umfassenden metallurgischen Testprogramms, das in einem akkreditierten externen Labor durchgeführt wird.

Durch die gleichzeitige Durchführung des technischen und des metallurgischen Bestätigungsprogramms im Rahmen eines etwa 20-wöchigen Programms beschleunigt das Unternehmen den Weg zur Produktion, ohne dabei Abstriche bei der technischen Genauigkeit oder der Qualität des endgültigen Anlagendesigns zu machen.

Anlagenauslegung und Weg zur Produktion

Die Verarbeitungsanlage wird so ausgelegt sein, dass sie durch einen für die Erzmerkmale in San Juan optimierten gravimetrischen Konzentrationskreislauf ein hochwertiges und marktfähiges Wolframkonzentrat produziert. Die Anlage wird mit einer anfänglichen Durchsatzleistung von 10 t/h in Betrieb gehen, wobei die Kapazität schrittweise skaliert werden soll – ein kapitaleffizienter Ansatz, der gut zur Entwicklungsstrategie des Unternehmens passt.

Neben der gravimetrischen Konzentration werden im Rahmen des Testprogramms zusätzliche Aufbereitungsstufen evaluiert, um sicherzustellen, dass die Anlage ein Konzentrat liefert, das den kommerziellen Spezifikationen vollständig entspricht. Der Bau, die Installation und die Inbetriebnahme werden nach Abschluss der Engineering-Phase separat vergeben, wobei der Betrieb der Anlage im ersten Quartal 2027 aufgenommen werden soll.

„Der Bau einer Verarbeitungsanlage, die an die spezifischen Bedingungen der Lagerstätte San Juan angepasst ist, ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt”, sagte Agne Ahlenius, Betriebsdirektor von Tungsten San Juan S.L. „Unser Ziel ist es, einen modernen Betrieb zu entwickeln, der technische Effizienz mit hohen Umwelt- und Sicherheitsstandards verbindet. Das modulare Design gibt uns außerdem die Flexibilität, die Produktion im Laufe des Projekts auf verantwortungsvolle Weise zu skalieren.”

Wie bereits 2025 angekündigt, hatte das Unternehmen geplant, gemeinsam mit Advanced Mineral Processing S.L. (AMP) metallurgische Testarbeiten und die Planung einer Pilotanlage durchzuführen. Aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, konnte diese Zusammenarbeit jedoch nicht wie ursprünglich geplant fortgesetzt werden. Eurobattery Minerals hat daher beschlossen, mit Minepro zusammenzuarbeiten, um die technische Entwicklung des Projekts weiter voranzutreiben.

Über Minepro Solutions S.L.

Minepro Solutions, S.L. ist ein auf Mineralverarbeitung spezialisiertes Ingenieurbüro mit umfassender Erfahrung in der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von Verarbeitungsanlagen für eine breite Palette von Mineralrohstoffen. Minepro ist bekannt für seinen rigorosen, zweckmäßigen Ansatz bei der Anlagenplanung und dem Management von metallurgischen Testprogrammen.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache, um unseren Aktionären und Stakeholdern die Lektüre zu erleichtern. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) und an der deutschen Börse Stuttgart (EBM). Mit der Vision, Europa in verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien selbstversorgend zu machen, konzentriert sich das Unternehmen darauf, zahlreiche Bergbauprojekte in Europa zu realisieren, um kritische Rohstoffe zu liefern und damit eine sauberere und gerechtere Welt zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eurobatteryminerals.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn gerne.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Phone: + 46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se