

EQS-Media / 26.11.2026 / 16:35 CET/CEST



Stockholm, 26. November 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (nachfolgend „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, einen alternativen Wahlvorschlag für den Aufsichtsrat im Vorfeld der außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens erhalten zu haben, die am 4. Dezember 2026 in Malmö stattfinden wird. Der vollständige Vorschlag ist nachstehend wiedergegeben.

An den Aufsichtsrat und den Vorsitzenden der außerordentlichen Hauptversammlung

Wir unterbreiten hiermit unter Tagesordnungspunkt 10 der veröffentlichten Tagesordnung einen alternativen Vorschlag zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Der Wahlvorschlag steht unter der Bedingung, dass die Vorschläge zu Tagesordnungspunkt 8 über die Abberufung von Roberto García Martínez als Aufsichtsratsmitglied sowie zu Tagesordnungspunkt 9 über die Festlegung des Aufsichtsrats auf vier ordentliche Mitglieder ohne Ersatzmitglieder angenommen werden.

Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 10

Vorbehaltlich der Annahme der Vorschläge zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 beschließt die außerordentliche Hauptversammlung, Markus Ekberg, Ville Salonen und Jakob Julian Fauser bis zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu ordentlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

Im Protokoll der Hauptversammlung ist festzuhalten, dass Dr. Eckhard Cordes sein Amt auf Grundlage des ihm von der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2026 erteilten Mandats weiterhin ausübt. Nach Umsetzung der Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 8 bis 10 wird sich der Aufsichtsrat aus Dr. Eckhard Cordes, Markus Ekberg, Ville Salonen und Jakob Julian Fauser zusammensetzen.

Die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2026 beschlossene Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gilt unverändert weiter.

Informationen zu Markus Ekberg

Markus Ekberg ist Geologe und Führungskraft in der Bergbauindustrie mit internationaler Erfahrung im Bergwerksbetrieb und in der Projektentwicklung. Er ist Mitglied des Board of Directors von Endomines Finland Plc, war von 2009 bis 2017 CEO der Endomines AB und zuvor Geschäftsführer der FinnCobalt Oy, wo er das Hautalampi-Projekt leitete. Er besitzt einen Masterabschluss in Geologie und Mineralogie der Universität Turku.

Markus hält über die Tetra Ekberg Oy 7.183.126 Aktien an der Eurobattery Minerals AB.

Informationen zu Ville Salonen

Ville Salonen ist Jurist und Senior Advisor bei Birk Legal sowie Gründer und leitender Berater von Prunus Consulting. Er besitzt einen LL.M.-Abschluss (Master of Laws) und berät in den Bereichen Corporate Governance, Fusionen und Übernahmen (M&A), Restrukturierung und ESG. Er ist stellvertretendes Mitglied des Board of Directors der FinnCobalt Oy, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Eurobattery Minerals AB.

Ville hält keine Aktien an der Eurobattery Minerals AB.

Informationen zu Jakob Julian Fauser

Jakob Julian Fauser verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung in der Personaldienstleistungsbranche, in der Personalvermittlung, im kaufmännischen Bereich und in der Teamleitung. In seiner Funktion als Niederlassungsleiter bei Select GmbH verantwortete er bis zu 200 externe und fünf interne Mitarbeitende sowie einen Jahresumsatz von bis zu rund 8 Millionen Euro.

Am 2. Oktober 2026 gab er an, 10.000.000 Aktien an der Eurobattery Minerals AB zu halten. Der aktuelle Aktienbestand muss noch bestätigt werden.

Eignung der Kandidaten

Der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär hält die vorgeschlagenen Kandidaten für geeignet und ist der Ansicht, dass sie unabhängig von der Unternehmensleitung und den Großaktionären sind.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen, um unseren Aktionären und Stakeholdern den Zugang zu Informationen zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) und an der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa mit verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien selbst zu versorgen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Christer Heljestrand – Corporate Relations Officer

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com