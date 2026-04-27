Eurobattery Minerals holt Pedro Jiménez de Francisco, den ehemaligen Werksleiter in Barruecopardo, an Bord, um Tungsten San Juan zu leiten und die Inbetriebnahme im Jahr 2027 voranzutreiben



EQS-Media / 27.04.2026 / 08:21 CET/CEST



Stockholm, 27. April 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; im Folgenden: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute die Einstellung von Pedro Jiménez de Francisco als Projektleiter (Project Director) seiner Tochtergesellschaft Tungsten San Juan, S.L. bekannt, die das Wolframprojekt A Gudiña (Ourense, Galicien, Spanien) entwickelt. Mit dieser Einstellung stärkt das Unternehmen sein Führungsteam und macht einen entscheidenden Schritt in Richtung des für das erste Quartal 2027 geplanten Beginns der kommerziellen Produktion.

Pedro Jiménez de Francisco wird am 27. April 2026 in das Führungsteam eintreten und direkt an den Geschäftsführer von Tungsten San Juan, Agne Ahlenius, berichten. Seine Einstellung vollendet den Aufbau eines erstklassigen Führungsteams, das spezifische geologische, technische und betriebliche Expertise im Bereich Wolfram vereint – einem auf europäischer Ebene knappen Rohstoff. Die Ernennung von Pedro wird zweifellos ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Umsetzung der Minenentwicklung sein.

„Die Einstellung von Pedro Jiménez de Francisco ist eine hervorragende Nachricht für Tungsten San Juan, für Eurobattery Minerals und für unsere Aktionäre. Pedro kommt von der Leitung der wichtigsten Wolframanlage Spaniens und kennt wie kein anderer die betrieblichen Gegebenheiten der Scheelit-Produktion auf der Iberischen Halbinsel. Mit Pedro Jiménez de Francisco und Agne Ahlenius an der Spitze verfügen wir über herausragende Führungskräfte und Experten im Wolframsektor, die die grundlegenden Weichen für dieses Projekt stellen werden. Es ist ein Team, das nicht nur weiß, wie man eine Mine baut, sondern auch, wie man sie in Betrieb nimmt. Mit Pedro an Bord machen wir einen entschlossenen Schritt vorwärts, um unser Ziel zu erreichen, im ersten Quartal 2027 die Produktion aufzunehmen“, erklärt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Ein Werdegang, der perfekt zur Herausforderung in San Juan passt

Pedro Jiménez de Francisco wechselt zu uns, nachdem er als Werksleiter in der Wolframmine Barruecopardo (Salamanca) tätig war, die von Saloro, S.L. — einer Tochtergesellschaft der börsennotierten australischen EQ Resources Limited —, dem größten Wolframproduzenten Spaniens und einem der wenigen Betriebe, die in der Lage sind, hochgradiges Scheelitkonzentrat mit geringem Verunreinigungsgehalt außerhalb der großen traditionellen Produktionsmärkte herzustellen. Während seiner Zeit an der Spitze des Werks leitete Pedro Jiménez de Francisco branchenweit wegweisende Projekte zur technologischen Verbesserung, darunter die Einführung fortschrittlicher Ore-Sorting-Systeme mit Röntgentransmission (XRT) für die Aufbereitung von Scheelit – eine Erfahrung, die direkt auf das Erz und die spezifischen Eigenschaften der Lagerstätte San Juan übertragbar ist.

Als Diplom-Bergbauingenieur der Polytechnischen Universität Madrid, mit einem Executive MBA der Universität Salamanca und dem Abschluss des Programms für Führungskräfteentwicklung (PDD) verfügt Pedro Jiménez de Francisco über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen in Bergbaubetrieben, Verarbeitungsanlagen sowie Industrie- und Energiezentren, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Produktionsrekorden, der Ressourcenoptimierung und der Leitung von Hochleistungsteams.

Ein Team, das weiß, wie man eine Mine aufbaut und in Betrieb nimmt

Mit Pedro Jiménez de Francisco und Agne Ahlenius an der Spitze verfügt Tungsten San Juan über ein Führungsteam mit direkter Erfahrung im Wolframsektor, das bereit ist, die grundlegenden Weichen für das Projekt zu stellen. Agne Ahlenius kommentiert:

„Einen Fachmann mit dem Profil von Pedro an Bord zu haben, beschleunigt unsere Umsetzung. Seine operative Erfahrung in Barruecopardo ist diejenige auf dem Markt, die am ehesten mit dem vergleichbar ist, was wir in A Gudiña aufbauen. Pedro ergänzt unsere operativen Kapazitäten in dieser letzten Phase der Planung, des Baus und der Inbetriebnahme auf besonders wertvolle Weise.“

Der neue Projektleiter tritt einem Projekt von großem strategischem Interesse wie San Juan bei:

„Ich schließe mich einem Projekt mit soliden geologischen Grundlagen, einem erstklassigen Team und einem außergewöhnlichen Marktmoment für europäisches Wolfram an. Die Mission ist klar: die Mine innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens in Produktion zu bringen und dies unter Einhaltung der technischen, ökologischen und sicherheitstechnischen Standards zu tun, die der Markt und die Gesellschaft heute vom europäischen Bergbau erwarten“, erklärt Pedro Jiménez de Francisco, Projektleiter von Tungsten San Juan, S.L.

Europäisches Wolfram, ein strategischer Rohstoff

Wolfram wird von der Europäischen Union gemäß dem Europäischen Gesetz über kritische Rohstoffe (CRMA) als kritischer und strategischer Rohstoff eingestuft, da es in Hartmetallen, Spezialstählen, Superlegierungen, in der Verteidigung, der Luft- und Raumfahrt sowie in der Elektronik verwendet wird. Das weltweite Angebot an diesem Metall konzentriert sich stark auf Märkte außerhalb der Europäischen Union, was die wenigen europäischen Projekte, die Primärwolfram liefern können, zu einem geostrategischen Aktivposten ersten Ranges macht. San Juan positioniert sich als eines dieser Projekte.

Entsprechend seiner strategischen Bedeutung hat Tungsten San Juan, S.L. einen Antrag gestellt, das Projekt im Rahmen des CRMA der Europäischen Union als strategisches Projekt ausweisen zu lassen – eine Anerkennung, die das Projekt als Schlüsselelement der europäischen Lieferkette für kritische Rohstoffe stärken würde.

Die Aufnahme von Pedro Jiménez de Francisco stärkt die Umsetzungskapazitäten von Eurobattery Minerals und sendet ein klares Signal an den Markt: Die Arbeiten von Tungsten San Juan schreiten auf ein gemeinsames Ziel zu – die kommerzielle Produktion im ersten Quartal 2027.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in Englisch, Schwedisch und Deutsch zur Information seiner Aktionäre und Interessengruppen. Bei Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Fassung maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am Nordic Growth Market (BAT) und an der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa in Bezug auf verantwortungsvoll abgebaute Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern, die Versorgungssicherheit Europas zu stärken und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eurobatteryminerals.com . Sie können uns auch auf LinkedIn folgen.

Kontakte

Roberto García Martínez – Geschäftsführer

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner für Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB fungiert als Mentor von Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se