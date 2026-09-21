Eurobattery Minerals Aktie
WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570
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21.09.2026 13:50:03
Eurobattery Minerals’ Mentor Agreement terminated
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Stockholm, 21 September 2026 – The mining company Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” and Börse Stuttgart: “EBM”; hereinafter “Eurobattery Minerals” or the “Company”) announces that Mangold Fondkommission AB (“Mangold”) has today terminated the Mentor Agreement with the Company with immediate effect.
The Company will continue to inform the market in accordance with applicable stock market rules.
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About Eurobattery Minerals
Please visit eurobatteryminerals.com. for more information. Feel free to follow us on LinkedIn as well.
Contacts
Roberto García Martínez – CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com
Contact Investor Relations
End of Media Release
Issuer: Eurobattery Minerals AB
Key word(s): Energy
21.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
2402374 21.09.2026 CET/CEST
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