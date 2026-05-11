Eurobattery Minerals sichert sich 60 Millionen SEK Wandelanleihe und ruft erste Tranche über 10 Millionen SEK ab



EQS-Media / 11.05.2026 / 08:30 CET/CEST



Stockholm, 11 Mai 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: “EBM”; kurz: „EBM" oder das „Unternehmen") gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über die Begebung einer Wandelanleihe (die „Vereinbarung") mit Loft Capital Limited („Loft Capital") über ein zugesagtes Gesamtvolumen von bis zu 60.000.000 SEK (die „Fazilität") abgeschlossen hat. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine Abrufmitteilung für die erste Teiltranche in Höhe von 10.000.000 SEK eingereicht.

Die Fazilität

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich Loft Capital verpflichtet, bis zu 600 Wandelanleihen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 SEK zu zeichnen, was einem Gesamtbetrag von bis zu 60.000.000 SEK entspricht, aufgeteilt in vier Tranchen zu je 15.000.000 SEK über einen Verpflichtungszeitraum von 24 Monaten.

Die erste Tranche besteht aus zwei Untertranchen: einer ersten Untertranche in Höhe von 10.000.000 SEK, die bei Vertragsabschluss verfügbar ist, und einer zweiten Untertranche in Höhe von 5.000.000 SEK, die 40 Handelstage danach verfügbar ist.

Die wesentlichen Bedingungen der Fazilität im Überblick:

Gesamtzusage: 60.000.000 SEK in vier Tranchen zu je 15.000.000 SEK

60.000.000 SEK in vier Tranchen zu je 15.000.000 SEK Laufzeit der Zusage: 24 Monate ab dem Datum der Vereinbarung

24 Monate ab dem Datum der Vereinbarung Fälligkeit: 12 Monate ab dem Zeichnungsdatum der jeweiligen Tranche

12 Monate ab dem Zeichnungsdatum der jeweiligen Tranche Zeichnungspreis: 95 % des Nennwerts

95 % des Nennwerts Zinsen: Die Anleihen sind unverzinslich

Die Anleihen sind unverzinslich Wandlungspreis: Der höhere Wert von A) dem niedrigeren Wert aus (i) 0,35 SEK je Aktie (der „Feste Wandlungspreis“), vorbehaltlich üblicher Verwässerungsschutzanpassungen, und (ii) 100 % des niedrigsten volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der Aktien der Gesellschaft während der 15 Handelstage vor dem jeweiligen Wandlungsdatum, sowie B) 106 % des rechnerischen Nennwerts der Aktie.

Die maximale Anzahl der im Rahmen der Fazilität ausgegebenen Aktien darf zu keinem Zeitpunkt 25 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft übersteigen.

Als Gegenleistung für die Fazilität zahlt die Gesellschaft an Loft Capital eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von zweieinhalb (2,5) Prozent des Nennbetrags jeder Tranche in bar durch Verrechnung mit dem Zeichnungspreis dieser Tranche.

Die Anleihen sind an keinem Finanzmarkt notiert.

Erste Inanspruchnahme in Höhe von 10 Millionen SEK

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Vereinbarung hat das Unternehmen eine Abrufmitteilung für die erste Teiltranche in Höhe von 10.000.000 SEK eingereicht. Der Nettoerlös für das Unternehmen beläuft sich nach Abzug der Bereitstellungsgebühr und der Rechtskosten auf 9.150.000 SEK.

Verwendung der Erlöse

Der Nettoerlös aus der Fazilität wird zur Finanzierung der weiteren Entwicklung der Projekte des Unternehmens verwendet, darunter das Wolframprojekt San Juan in Galicien (Spanien), und das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi in Nordkarelien (Finnland), sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital.

Stellungnahme des CEO

Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, kommentiert:

„Der Abschluss dieser Wandelanleihe ist ein wegweisender Meilenstein für Eurobattery Minerals Mit nun gesichert zugesagten Mitteln in Höhe von bis zu 60 Millionen SEK verfügen wir über die finanzielle Grundlage, um das Wolframprojekt San Juan in die Produktion zu führen. Wir streben die erste Produktion im ersten Quartal 2027 an, zu einem Zeitpunkt, an dem die europäischen Wolframpreise Rekordhöhen erreicht haben und die Nachfrage nach verantwortungsvoll gewonnenen europäischen Lieferungen so stark ist wie nie zuvor. Diese Finanzierung ermöglicht es uns zudem, unser Batteriemineralprojekt Hautalampi in Finnland weiter voranzubringen, wo wir weiterhin Fortschritte im Genehmigungsverfahren für die Umweltgenehmigung erzielen. Wir nehmen heute die erste Tranche in Höhe von 10 Millionen SEK in Anspruch und sind bereit, die Arbeiten auszuführen.“

Erklärung von Loft Capital

Peter Harrison, Direktor von Loft Capital, kommentiert:

„Wir freuen uns, Eurobattery Minerals dabei zu unterstützen, sein europäisches Portfolio an kritischen Mineralien in Richtung Produktion voranzutreiben. Wir sehen einen starken fundamentalen Wert in der verantwortungsvoll gewonnenen Versorgung mit europäischem Wolfram und Batteriemetallen und freuen uns darauf, das Unternehmen in dieser nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.“

Über Loft Capital

Loft Capital ist eine alternative Investmentgesellschaft, die sich auf strukturierte PIPE- und Wandelanleihe-Investitionen in börsennotierte Small-Cap-Unternehmen konzentriert. Loft Capital richtet sich an Unternehmen, die sich in einer Transformationsphase oder einer kapitalintensiven Phase befinden, einschließlich Wachstumsinitiativen, Akquisitionen, Refinanzierungstransaktionen und anderen strategischen Unternehmenssituationen.

Verwässerung

Die maximale Anzahl neuer Aktien, die bei der Umwandlung der Anleihen im Rahmen der Fazilität ausgegeben werden können, darf zu keinem Zeitpunkt 25 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens überschreiten. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat das Unternehmen 976.258.262 Aktien im Umlauf. Die vollständige Umwandlung der Fazilität zum festen Umwandlungspreis von 0,35 SEK würde zur Ausgabe von maximal etwa 171.428.571 neuen Aktien führen, was auf vollständig verwässerter Basis etwa 14,9 % des aktuellen Aktienkapitals entspricht. Eine Umwandlung zu Marktpreisen unter 0,35 SEK würde zur Ausgabe einer höheren Anzahl von Aktien führen.

Berater

Die Anwaltskanzlei Foyen fungierte im Zusammenhang mit dieser Transaktion als Rechtsberater von Eurobattery Minerals AB. Die Anwaltskanzlei Lindahl fungierte als Rechtsberater von Loft Capital.

Wichtige Information

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin beschriebenen Anleihen wurden und werden nicht gemäß den Wertpapiergesetzen irgendeiner Rechtsordnung registriert und dürfen nur im Rahmen einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungspflichten angeboten oder verkauft werden.

Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Diese Information ist eine Information, zu deren Veröffentlichung Eurobattery Minerals gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) verpflichtet ist. Die Informationen wurden am 11. Mai 2026 am 08:25 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.



Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn .

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se