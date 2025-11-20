Eurobattery Minerals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eurobattery Minerals hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at