Eurobattery Minerals veröffentlicht Bericht für das erste Quartal 2026 mit gestärkter Bilanz, gesicherter Finanzierung und erreichten Projektmeilensteinen



EQS-Media / 29.05.2026 / 17:35 CET/CEST

Stockholm, 29. Mai 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) hat heute seinen Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis März 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen tut dies mit einer deutlich gestärkten Finanzposition, nachdem sämtliche Wandelanleihen vollständig umgewandelt, die Finanzierung für die weitere Projektentwicklung gesichert und die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt durch die von Mangold Fondkommission AB initiierte unabhängige Analystencoverage erhöht wurde. „Wir treten nun in eine neue Phase für Eurobattery Minerals ein. Mit gesicherter Finanzierung, einer gestärkten Bilanz und Projekten, die kontinuierlich voranschreiten, ist unser Fokus klar: Umsetzung, Produktion und langfristige Wertschöpfung durch verantwortungsvoll gewonnene Mineralien aus Europa für Europa. Die Arbeiten am San-Juan-Wolframprojekt entwickeln sich planmäßig, und der Produktionsstart wird für das erste Quartal 2027 erwartet“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Strategische und operative Highlights im ersten Quartal 2026 Anträge auf Einstufung als Strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act (CRMA) wurden sowohl für San Juan als auch für Hautalampi eingereicht und stärken die strategische Positionierung der Projekte innerhalb Europas.



FinnCobalt veröffentlichte den ersten Nachhaltigkeitsbericht für Hautalampi, erhöhte damit die Transparenz und stärkte die Position des Projekts als zukünftige europäische Quelle für Batteriemineralien.



Die finale Engineering-Phase des San-Juan-Wolframprojekts wurde eingeleitet – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur geplanten Produktion im Jahr 2027.



Fenja Capital wandelte die letzte Tranche der Wandelanleihen in Aktien um, wodurch das Unternehmen frei von Wandelschulden wurde und seine Bilanz weiter stärkte Fenja Capital wandelte die letzte Tranche der Wandelanleihen in Aktien um. Damit hat das Unternehmen keine Wandelverbindlichkeiten mehr und die Bilanz ist weiter gestärkt.



Eine eigene Projektwebsite für San Juan wurde gestartet und stärkt Transparenz sowie den Dialog mit lokalen Stakeholdern in Galicien.



Eine Großprobe wurde zur Durchführung fortgeschrittener metallurgischer Tests an SLR Consulting versandt, um die finale Prozessoptimierung und Anlagenplanung für San Juan zu unterstützen. Finanzielle Schlüsselzahlen für Q1-2026 Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (1. Quartal 2025: TSEK 0).



Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -52.345

(1. Quartal 2025: TSEK -2.946).



(1. Quartal 2025: TSEK -2.946). Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,05

(1. Quartal 2025: SEK -0,01).



(1. Quartal 2025: SEK -0,01). Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,05

(1. Quartal 2025: SEK -0,01).



(1. Quartal 2025: SEK -0,01). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug TSEK -5.620

(1. Quartal 2025: TSEK -335). Detaillierte Finanzinformationen Der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar-März 2026 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Unternehmenswebsite zum download bereit. Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung Diese Information ist eine Information, zu deren Veröffentlichung Eurobattery Minerals gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) verpflichtet ist. Die Informationen wurden am 29. Mai 2026 am 17:30 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht. Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu unterstützen. Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn. Kontakte Roberto García Martínez – CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 503 015 50 E-Mail: ca@mangold.se



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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



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