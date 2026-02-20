Eurobattery Minerals Aktie
Eurobattery Minerals veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und treibt Planung und Bau der Wolfram-Aufbereitungsanlage in San Juan voran
Stockholm, 20. Februar 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: “Eurobattery” oder “das Unternehmen”) hat heute seinen Jahresendbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Gleichzeitig treibt das Unternehmen die Planungs- und Bauphase der Wolfram-Aufbereitungsanlage im Projekt San Juan in Galicien, Spanien, weiter voran – ein entscheidender Schritt in Richtung kurzfristiger Produktion und Generierung von Cashflow.
„2025 war ein wegweisendes Jahr für Eurobattery Minerals. Wir haben unsere finnische Batteriemineral-Plattform durch strategische Industriepartnerschaften, neue Explorationsgenehmigungen und die Genehmigung des Bebauungsplans weiter gestärkt. Parallel dazu haben wir in Spanien den entscheidenden Schritt in Richtung kurzfristiger Wolframproduktion vollzogen. Der Einstieg in das Projekt San Juan, die Ernennung von Agne Ahlenius sowie die Verlängerung der Bergbaulizenz um 30 Jahre bis 2055 markieren unseren Übergang zu einem produzierenden Bergbauunternehmen mit klarer Umsatzperspektive. Gleichzeitig unterstreichen unsere Vereinbarungen mit ABB und Terrafame unser Bekenntnis zu verantwortungsvollem Bergbau, technologischer Exzellenz und europäischen Wertschöpfungsketten. Wir bauen resiliente Strukturen auf, um kritische Rohstoffe aus Europa für Europa zu liefern – unter höchsten Umwelt- und Sozialstandards“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB.
Strategische und operative Highlights 2025
Finanzielle Schlüsselzahlen für das 4. Quartal 2025
Detaillierte Finanzinformationen
Der Jahresabschlussbericht für das Jahr 2025 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).
Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 20. Februar 2026 am 17:00 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.
Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.
Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.
