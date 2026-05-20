Eurobike Aktie
WKN: 570660 / ISIN: DE0005706600
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20.05.2026 13:44:00
Eurobike: Neues Konzept soll Fahrradmesse retten
Die Fahrradmesse Eurobike kämpft mit neuem Konzept um Zukunft. Nach Zerwürfnis mit Verbänden soll Fokus auf Geschäftskunden liegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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