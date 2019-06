Eurobond-Sales und CommneX starten Partnerschaft für digitale Kommunalfinanzen / Kunden profitieren von kombinierten Geschäftsfeldern und der digitalen Transformation des Public-Finance-Sektors

München/Düsseldorf (ots) - Der Vermittler von Geld- und Kapitalmarktprodukten Eurobond-Sales AG und der Online Marktplatz CommneX für den Public-Finance-Sektor und Kommunalfinanzen starten eine strategische Partnerschaft. Die Kooperationspartner kombinieren ihre jeweiligen, sich ergänzenden Geschäftsfelder, um die digitale Transformation im kommunalen Finanzmarkt voranzutreiben und das Produktangebot zu erweitern.

"Mit der Kooperation treiben wir als einer der renommiertesten Geld- und Kapitalmarkthändler im deutschsprachigen Raum die digitale Transformation voran und stellen uns in unseren Geschäftsfeldern zukunftsweisend auf", sagt André Rütten, Vorstand bei Eurobond-Sales. Im Rahmen der Partnerschaft wird die analoge Finanzvermittlung von Eurobond-Sales mit den digitalen Lösungen von CommneX ergänzt und kombiniert. Die Kunden können dabei auf eine größere Reichweite durch den Zusammenschluss beider Partner zurückgreifen. Zudem überführen die beiden Unternehmen den öffentlichen Finanzmarkt mit seinen Prozessen gemeinsam in das digitale Zeitalter.

Mit der Kooperation verbinden sich einer der etabliertesten analogen Finanzvermittler mit einem führenden Online-Marktplatz im öffentlichen Finanzmarkt. " Digitalisierung statt Disruption ist die grundlegende Strategie bei CommneX, und dies spiegelt sich in der neuen Partnerschaft mit Eurobond-Sales wider", führen Carl v. Halem und Friedrich v. Jagow als Geschäftsführer bei CommneX aus. "Eurobond-Sales ist unser idealer Partner für eine gemeinsame Digitalisierung dieses Finanzmarktes und einen weiteren Ausbau des Produktangebots." Neben Netzwerk, Erfahrung und Kompetenzen heben Eurobond-Sales und CommneX insbesondere die strategischen Potenziale der Kooperation hervor. Beide Partner sprechen mittlerweile öffentliche Kunden und Finanzinstitutionen im gesamten deutschsprachigen Raum sowie im europäischen Ausland an. Die Produktangebote decken nahezu sämtliche Bedürfnisse des Marktes ab, sowohl im Kredit- als auch im Anlagebereich, und zwar egal ob einfach oder komplex strukturiert.

Über die Eurobond Sales AG - www.eurobond-sales.de

Die Eurobond-Sales AG gehört seit 1999 zu den renommiertesten Finanzdienstleistern für festverzinsliche Geld- und Kapitalmarktprodukte im deutschsprachigen Raum und vermittelt Finanzgeschäfte zwischen rein institutionellen Partnern. Das Dienstleistungsangebot der Gesellschaft richtet sich an inländische und an in europäischen Staaten ansässige institutionelle Kunden, Gebietskörperschaften sowie Banken. Die Produktpalette umfasst Termingelder, Kommunaldarlehen, Schuldscheindarlehen der öffentlichen Hand, öffentlich-rechtlicher Institute, der Sparkassen, der Genossenschafts- und Geschäftsbanken als auch Sparkassenbriefe, Sparbriefe, Genussscheine, Anleihen verschiedenster Ausstattungen und Emittenten Gruppen, Wertpapierpensionsgeschäfte und Wertpapierleihe. Neben der Erlaubnis als Finanzdienstleister (gem. § 1 a Abs. 1 + 2 KWG), ist die Gesellschaft in zwölf weiteren europäischen Ländern aufsichtsrechtlich zugelassen.

Über CommneX - www.commnex.de

CommneX ist der unabhängige digitale Marktplatz für den Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken, Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Als zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wie auch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zum gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland und Österreich.

