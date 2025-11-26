EUROCASH hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EUROCASH hat am 23.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat EUROCASH 2,18 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at