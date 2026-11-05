EUROCASH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EUROCASH veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EUROCASH 0,010 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat EUROCASH im vergangenen Quartal 1,94 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EUROCASH 2,18 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at