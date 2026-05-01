01.05.2026 06:31:29

EUROCASH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EUROCASH gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,56 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EUROCASH ein EPS von 0,470 PLN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,89 Prozent auf 7,33 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel hatte EUROCASH 7,95 Milliarden PLN umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,420 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,190 PLN je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 30,02 Milliarden PLN, gegenüber 32,24 Milliarden PLN im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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