EUROCASH: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EUROCASH veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,84 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at