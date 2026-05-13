EUROCASH: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EUROCASH hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,67 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,650 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,66 Milliarden PLN – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at