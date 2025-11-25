EUROCASH stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EUROCASH hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 7,94 Milliarden PLN in den Büchern – ein Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EUROCASH 8,49 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at