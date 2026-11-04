EUROCASH: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EUROCASH lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,12 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,94 Milliarden PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,28 Milliarden PLN.

Redaktion finanzen.at