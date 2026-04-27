Eurocrane (China): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eurocrane (China) hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,14 CNY. Im letzten Jahr hatte Eurocrane (China) einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,92 Prozent auf 644,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 407,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at