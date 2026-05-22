EuroDry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EuroDry gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,350 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at