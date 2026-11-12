EuroDry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EuroDry hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EuroDry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at