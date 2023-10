Eurofighter auf dem Weg zur Militärübung nach Jordanien

LAAGE (dpa-AFX) - Sechs Eurofighter sind am Dienstagvormittag vom Luftwaffenstützpunkt Laage (Landkreis Rostock) aus zu einer länger geplanten Militärübung nach Jordanien aufgebrochen. Sie sollen dort zusammen mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der trinationalen Übung "Desert Air" teilnehmen. Erklärtes Ziel ist der gemeinsame fliegerische Erfahrungsaustausch in der Region.

Die Kampfflugzeuge werden am Abend auf dem jordanischen Militärstützpunkt Al-Asrak erwartet und auf dem Flug dorthin in der Luft aufgetankt. An dem Einsatz nehmen insgesamt 80 Soldaten teil, die zum Teil mit dem Transportflugzeug A400M von Laage aus nach Jordanien fliegen.

Die US-Luftwaffe nimmt mit Kampfflugzeugen des Typs F-15E aus Lakenheath (Großbritannien) und des Typs F-16 aus Aviano (Italien) teil. Die Übung soll bis zum 24. Oktober dauern und ist keine Reaktion auf die seit dem Wochenende laufenden Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel. Die Bundeswehr beteiligt sich erstmalig mit Eurofightern an der Übung und setzt damit auch ein Signal für militärische Präsenz im Nahen Osten./hr/DP/ngu