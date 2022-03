Eurofins Genomics wird die Genotypisierung von bis zu 5 Millionen Teilnehmern an "Our Future Health", dem bislang größten Gesundheitsforschungsprogramm des Vereinigten Königreichs, durchführen

Eurofins (Paris:ERF):

Eurofins Genomics wird Our Future Health, das bislang größte Gesundheitsforschungsprogramm des Vereinigten Königreichs, unterstützen. Dazu wird Eurofins Genomics fünf Millionen "Our Future Health"-Teilnehmer genotypisieren, die ihre Zustimmung gegeben haben. Die dadurch zur Verfügung stehenden wichtigen Daten werden in Verbindung mit anderen Fragebögen und Gesundheitsinformationen ein umfassendes Bild der Gesundheit der Bevölkerung im Vereinigten Königreich ergeben und damit Einblicke liefern, die zur Verbesserung von Prävention, Erkennung und Behandlung von Krankheiten verwendet werden.

Our Future Health ist das größte, jemals im Vereinigten Königreich durchgeführte Gesundheitsforschungsprogramm und vereint den öffentlichen, karitativen und privaten Sektor in dem Anliegen, Krankheiten in einem bislang noch nie dagewesenen Umfang zu erforschen.

Als einer der führenden europäischen Anbieter von Genomikdienstleistungen wird Eurofins Genomics die Genotypisierung für das "Our Future Health"-Programm durchführen. Zur Erbringung dieser Dienstleistung wird Eurofins Genomics eigens ein Labor im Vereinigten Königreich einrichten und dort die Genotypisierung zur Identifizierung genetischer Variationen und Kombinationen durchführen. Genetische Variationen wie Veränderungen einzelner Bausteine der DNA stehen in Zusammenhang mit vielen bekannten Krankheiten. Eurofins Genomics wird eine speziell entwickelte Microarray-Technologie zwecks hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit einsetzen, um Hunderttausende von genetischen Variationen auf einmal zu identifizieren. Anhand der daraus resultierenden Daten sollen anschließend Krankheitsrisiken bestimmt und Biomarker für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten gefunden werden.

Mit dem Programm Our Future Health wird das Ziel verfolgt, die Entdeckung und Entwicklung neuer Methoden zur Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung eines breiten Krankheitsspektrums zu erleichtern.

Aktuell haben 59 % der Bürger des Vereinigten Königreichs im Alter von 65 Jahren oder älter zwei oder mehr ernste gesundheitliche Einschränkungen und Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2035 auf 70 % ansteigen. Mit der Rekrutierung von fünf Millionen erwachsenen Freiwilligen hat dieses Forschungsprogramm das Potenzial, die Gesundheit von Millionen von Menschen im Vereinigten Königreich und weltweit langfristig zu verbessern. Die durch dieses Programm gewonnenen Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen DNA und Krankheiten werden die Entwicklung innovativer Lösungen mit dem Ziel beschleunigen, den Menschen ein längeres und gesünderes Leben zu ermöglichen.

Über Eurofins – den weltweit führenden Anbieter von Bioanalytik

Eurofins führt Tests für das Leben durch. Mit 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Netzwerk von 900 Laboren in 54 Ländern bieten die Unternehmen von Eurofins ein Portfolio von über 200.000 Analysemethoden.

Die Aktien von Eurofins sind an der Börse Euronext Paris notiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005688/de/