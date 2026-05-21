Eurogroup Laminations Az nominativa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eurogroup Laminations Az nominativa veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Eurogroup Laminations Az nominativa ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Eurogroup Laminations Az nominativa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 221,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at