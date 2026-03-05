Eurohold Bulgaria AD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eurohold Bulgaria AD gab am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 190,5 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 161,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 EUR. Im Vorjahr hatte Eurohold Bulgaria AD 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 669,76 Millionen EUR, während im Vorjahr 582,12 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

