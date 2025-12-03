Eurohold Bulgaria AD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eurohold Bulgaria AD präsentierte in der am 01.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 BGN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 BGN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 305,2 Millionen BGN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,4 Millionen BGN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at