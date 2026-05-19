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19.05.2026 06:31:29
Eurohold Bulgaria AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Eurohold Bulgaria AD hat sich am 17.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Eurohold Bulgaria AD einen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 97,3 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 37,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eurohold Bulgaria AD 156,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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