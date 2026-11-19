Euroholdings lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Euroholdings 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 8,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Euroholdings 3,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at