Euroholdings öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Euroholdings hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 194,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at