Euroholdings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Euroholdings hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,25 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 15,41 Prozent auf 15,64 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 13,23 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at