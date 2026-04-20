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20.04.2026 06:31:29
Euromax Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Euromax Resources präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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