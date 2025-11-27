Euronav gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Euronav hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im letzten Jahr hatte Euronav einen Gewinn von 0,450 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 388,7 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 201,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at