Euronav hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Euronav veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 444,2 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 98,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Euronav einen Umsatz von 223,3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at