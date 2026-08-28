Euronav stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Euronav lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 0,050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 76,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 605,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 342,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at