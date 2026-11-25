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25.11.2026 06:31:29
Euronav stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Euronav hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Euronav einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 697,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 388,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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