Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
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29.04.2026 14:18:46
Euronet Worldwide Inc. Q1 Income Falls
(RTTNews) - Euronet Worldwide Inc. (EEFT) released a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $37.5 million, or $0.83 per share. This compares with $38.4 million, or $0.85 per share, last year.
Excluding items, Euronet Worldwide Inc. reported adjusted earnings of $62.6 million or $1.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.4% to $1.011 billion from $915.5 million last year.
Euronet Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.5 Mln. vs. $38.4 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.85 last year. -Revenue: $1.011 Bln vs. $915.5 Mln last year.
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