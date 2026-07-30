Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
|
30.07.2026 15:11:27
Euronet Worldwide Inc. Q2 Profit Declines
(RTTNews) - Euronet Worldwide Inc. (EEFT) released earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $79.1 million, or $1.71 per share. This compares with $97.7 million, or $2.27 per share, last year.
Excluding items, Euronet Worldwide Inc. reported adjusted earnings of $110.0 million or $2.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $1.108 billion from $1.074 billion last year.
Euronet Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79.1 Mln. vs. $97.7 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $2.27 last year. -Revenue: $1.108 Bln vs. $1.074 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 10 % To 15 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.
|
30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Euronet Worldwide stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26