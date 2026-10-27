Euronet Worldwide Inc. Q3 Income Retreats

(RTTNews) - Euronet Worldwide Inc. (EEFT) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $115.6 million, or $2.53 per share. This compares with $123.0 million, or $2.75 per share, last year.

Excluding items, Euronet Worldwide Inc. reported adjusted earnings of $137.0 million or $3.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.4% to $1.161 billion from $1.145 billion last year.

Euronet Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $115.6 Mln. vs. $123.0 Mln. last year. -EPS: $2.53 vs. $2.75 last year. -Revenue: $1.161 Bln vs. $1.145 Bln last year.