Euronet Worldwide Aktie
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
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27.10.2026 13:28:03
Euronet Worldwide Inc. Q3 Income Retreats
(RTTNews) - Euronet Worldwide Inc. (EEFT) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $115.6 million, or $2.53 per share. This compares with $123.0 million, or $2.75 per share, last year.
Excluding items, Euronet Worldwide Inc. reported adjusted earnings of $137.0 million or $3.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.4% to $1.161 billion from $1.145 billion last year.
Euronet Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115.6 Mln. vs. $123.0 Mln. last year. -EPS: $2.53 vs. $2.75 last year. -Revenue: $1.161 Bln vs. $1.145 Bln last year.
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