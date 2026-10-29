Euronet Worldwide legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Euronet Worldwide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,53 USD gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,16 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Euronet Worldwide 1,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at