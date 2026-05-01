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01.05.2026 06:31:29
Euronet Worldwide stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Euronet Worldwide hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,850 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Euronet Worldwide in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,01 Milliarden USD im Vergleich zu 915,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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