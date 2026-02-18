Euronext-Handel: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,56 Prozent fester bei 8 408,43 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,490 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,108 Prozent stärker bei 8 370,48 Punkten, nach 8 361,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 365,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 416,05 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der CAC 40 bei 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 967,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 206,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,60 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 129 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,279 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

